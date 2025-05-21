Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Оно посвящено 20-летию подписания "Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю 20-летия заключения "Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан".

В письме Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравительное послание, которое было направлено ему в связи с 20-летием подписания "Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан". Президент Азербайджана в свою очередь передал президенту Казахстана самые искренние поздравления с этой знаменательной годовщиной.

"Абсолютно согласен с Вами, что этот важный документ открыл новую страницу в истории азербайджано-казахстанских отношений и еще больше укрепил наше сотрудничество"

– Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что договор – исторический документ, который наглядно отражает стратегическую суть связей Азербайджана и Казахстана – обеспечил благоприятную почву для развития активного политического диалога сторон на всех уровнях, развития плодотворного партнерства в экономике, торговле, гуманитарной и других сферах.

Ильхам Алиев подчеркнул, что текущий уровень отношений Азербайджана с братской страной и надежным стратегическим партнером – Казахстаном вызывает удовлетворение.

"Круг вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. В то же время заслуживает одобрения совместная деятельность наших стран по решению важных вопросов не только на двусторонней основе, но и на многостороннем уровне и их взаимная поддержка в международных организациях"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что традиционно дружественные отношения и стратегическое партнерство, которые связывают Баку и Астану, базируясь на таких здоровых основах, как братство народов, общность историко-культурных корней и духовных ценностей, благодаря совместным усилиям Азербайджана и Казахстана будут и далее продолжать развиваться по восходящей и становиться прочнее в интересах обоих народов.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений в Вашей ответственной и почетной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Казахстана"

– Ильхам Алиев