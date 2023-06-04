Опубликовано: 10:11, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

У глав Азербайджана и Армении состоялась короткая беседа во время инаугурации президента Турции. Они поговорили о нормализации отношений Баку и Еревана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился в Анкаре с армянским премьером Николом Пашиняном, сообщает телеканал CNN Türk.

В ходе короткой встречи в кулуарах церемонии инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главы двух государств поговорили о нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Кроме того, руководители стран намерены на следующей неделе встретиться вновь. Стоит добавить, что беседе "на ногах" присутствовал и бывший глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Напомним, представители около 80 государств, включая Алиева и Пашиняна, приняли участие в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который одержал победу на майских выборах.