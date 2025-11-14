Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили Азербайджан с Днем национального возрождения

В Азербайджане сегодня отмечается День национального возрождения. Публикации по случаю праздника сделали первые лица Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил граждан с Днем национального возрождения, который отмечается сегодня, 17 ноября.

Азербайджанский лидер поделился публикацией на своих официальных страницах в соцсетях в связи с праздничной датой. Публикация включает изображение развевающегося флага АР и надпись: "17 Ноября - День национального возрождения".

Также в честь праздника поздравление опубликовала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. На ее официальной странице появилась открытка с видом на Баку и праздничным салютом.