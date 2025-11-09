День национального возрождения отмечается в Азербайджане 17 ноября

День национального возрождения празднует сегодня Азербайджанская Республика. Праздник отмечается с 1992 года.

В Азербайджане 17 ноября отмечается День национального возрождения, государственный праздник был установлен в 1992 году.

День национального возрождения связан с национально-освободительным движением, возникшим в Азербайджане в конце 80-х годов XX века и послужившим одним из факторов обретения республикой независимости.

Открытая агрессия АрмССР против АзССР началась зимой 1988 года. Армянские националисты, на фоне равнодушного отношения к этим событиям советского руководства, в первую очередь президента СССР Михаила Горбачева, изгнали из мест постоянного проживания в Армении более 200 тыс азербайджанцев, многие азербайджанские жители были убиты.

В февраля 1988 года сепаратисты учинили беспорядки в Нагорно-Карабахской автономной области АзССР и подняли вопрос о выходе из состава Азербайджана Карабаха и присоединении его к Армении, несмотря на то, что исторически этот регион является исконно азербайджанской землей.

Азербайджанский народ в это тяжелое время выразил недовольство руководством АзССР и недоверие к нему. В Баку на площади Азадлыг (тогда - имени Ленина) стали собираться люди, прибывшие со всех уголков республики, они проводили акции протеста против действий националистов и безразличия советского руководства.

Бессрочный митинг общественности Азербайджана против антиазербайджанской политики советского государства стартовал 17 ноября того же года. Участие в нем принимали сотни тысяч человек, они выступали против политики двойных стандартов, реализуемой руководством СССР. Митинг продлился 17 дней и вовлек миллионы людей. Это была самая крупная акция протеста на территории СССР в его истории.

В ночь с 4 на 5 декабря митинг был разогнан советскими войсками, однако именно он считается основным фактором, который способствовал обретению Азербайджаном независимости. С 1992 года 17 ноября отмечается как День национального возрождения.