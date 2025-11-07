День Государственного флага отмечает Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили граждан страны с Днем государственного флага АР. Сегодняшний флаг республики получил этот статус в феврале 1991 года.

В Азербайджане сегодня отмечается День Государственного флага. Указ об учреждении этого праздника президент страны Ильхам Алиев подписал 17 ноября 2009 года.

Азербайджанский триколор был принят на состоявшемся 9 ноября 1918 года заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которая просуществовала до весны 1920 года.

После того, как Азербайджан обрел независимость, Верховный Совет страны 5 февраля 1991 года присвоил флагу с восьмиконечной звездой и полумесяцем статус государственного.

В ноябре 2009 года в статью 105 Трудового кодекса была внесена поправка, связанная с объявлением Дня государственного флага 9 ноября нерабочим днем.

В воскресенье, 9 ноября, граждан Азербайджана поздравил с Днем Государственного флага президент страны Ильхам Алиев. Соответствующую публикацию он сделал в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"Сегодня повсюду в Азербайджане развевается государственный флаг. Да здравствует флаг Азербайджана!"

– Ильхам Алиев

Свои поздравления гражданам страны передала также первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.

"Пусть наш трехцветный флаг – источник нашей нескончаемой гордости – вечно развевается в небе нашей Родины, где царят мир, стабильность, безопасность, толерантность!"

– Мехрибан Алиев