День Государственного флага отмечает Азербайджан

В Азербайджане сегодня отмечается День Государственного флага. Указ об учреждении этого праздника президент страны Ильхам Алиев подписал 17 ноября 2009 года.
Азербайджанский триколор был принят на состоявшемся 9 ноября 1918 года заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которая просуществовала до весны 1920 года.
После того, как Азербайджан обрел независимость, Верховный Совет страны 5 февраля 1991 года присвоил флагу с восьмиконечной звездой и полумесяцем статус государственного.
В ноябре 2009 года в статью 105 Трудового кодекса была внесена поправка, связанная с объявлением Дня государственного флага 9 ноября нерабочим днем.
В воскресенье, 9 ноября, граждан Азербайджана поздравил с Днем Государственного флага президент страны Ильхам Алиев. Соответствующую публикацию он сделал в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
"Сегодня повсюду в Азербайджане развевается государственный флаг. Да здравствует флаг Азербайджана!"
– Ильхам Алиев
Свои поздравления гражданам страны передала также первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.
"Пусть наш трехцветный флаг – источник нашей нескончаемой гордости – вечно развевается в небе нашей Родины, где царят мир, стабильность, безопасность, толерантность!"
– Мехрибан Алиев