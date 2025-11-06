Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поделились публикациями в связи с Днем Победы Азербайджана

Флаг Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева на своих страницах в соцсетях поделились публикациями в связи с Днем Победы Азербайджана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях видеороликом в связи с Днем Победы Азербайджана в Карабахской войне, который отмечается сегодня, 8 ноября.

"История последних пяти лет – история Победы, наша славная история"

– Ильхам Алиев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в соцсети публикацией в связи с Днем Победы. В публикации она обратилась к соотечественникам, искренне поздравила их с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне Азербайджана.

"Выражаю благодарность нашему президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!"

– Мехрибан Алиева

