Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поделились публикациями в связи с Днем Победы Азербайджана

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях видеороликом в связи с Днем Победы Азербайджана в Карабахской войне, который отмечается сегодня, 8 ноября.
"История последних пяти лет – история Победы, наша славная история"
– Ильхам Алиев
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в соцсети публикацией в связи с Днем Победы. В публикации она обратилась к соотечественникам, искренне поздравила их с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне Азербайджана.
"Выражаю благодарность нашему президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!"
– Мехрибан Алиева