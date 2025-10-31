Как в посольстве Азербайджана в Москве отметили День победы (эксклюзив)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, открывая вечер, заявил:
Самый важный урок, который мы извлекаем из 44-дневной войны: принципы международного права работают лишь тогда, когда за ними стоит военная сила, способная и готовая применить эти принципы на практике
Развитие Карабаха
Посол рассказал о том, чего удалось добиться Азербайджану за минувшие пять лет, заметив, что Карабахский регион претерпел беспрецедентные изменения: с применением современных принципов градостроительства в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах идут широкомасштабные строительные и восстановительные работы. Построено 3 новых международных аэропорта – в Физули, Лачине и Зангелане, возводятся объекты транспортной и социальной инфраструктуры – мосты, тоннели, дороги, жилые дома, медицинские и учебные учреждения, промышленные предприятия.
Между тем, на освобожденных территориях осталось много минных полей.
За годы, прошедшие с окончания военных действий, очищено около 20% заминированных территорий. Это огромная цифра, если еще учесть, что в основном работают азербайджанские специалисты, международная помощь не превышает 5% от тех средств, которые выделяются на работы по разминированию
- Рахман Мустафаев
По его данным, всего за прошедшие 5 лет на реконструкцию Карабахского и Зангезурского экономических районов было израсходовано $12 млрд, в ближайшие годы планируется выделить еще $8 млрд. Это фактически четвертая часть совокупного ВВП Азербайджана. Сейчас идет процесс возвращения на освобожденные территории перемещенных лиц. Там проживает уже почти 60 тыс. человек.
Отношения Азербайджана с Арменией
Нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией стала стратегической задачей внешней политики Баку. Недавно был парафирован текст мирного договора, что стало важным шагом в направлении его подписания. Идет процесс делимитации межгосударственной границы. Азербайджан и Армения открыли свое воздушное пространство для пассажирских и коммерческих полетов в направлении друг друга. Задействованы коммуникации, позволяющие транспортировать транзитные грузы в направлении Армении и Азербайджана.
Завершение 30-летнего конфликта позволило нашей стране высвободить необходимые ресурсы для реализации крупных проектов, которые свяжут экономики стран Южного Кавказа, наших ближайших соседей, России, Турции, Ирана, а также стран Центральной Азии. Это, прежде всего, проекты ”Север-Юг”, Срединного и Зангезурского коридоров
- посол Азербайджана
Отношения Азербайджана с Россией
Окончание армяно-азербайджанского конфликта позволило выйти на новый этап отношений между Азербайджаном и Россией.
Важная роль России в прекращении боевых действий, активная и конструктивная позиция Москвы в послевоенном урегулировании и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном привели к тому, что в феврале 2022 года была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Это новый и очень значимый этап в истории наших отношений
- Рахман Мустафаев
Как показала встреча президентов Алиева и Путина в Душанбе, отношения союзнического взаимодействия прошли испытание временем, в частности трагедией с азербайджанским пассажирским самолетом. Встреча подтвердила, что начался этап нормализации. Азербайджан и Россия были и остаются стратегическими партнерами, важнейшими игроками в обеспечении мира, безопасности и благополучия в регионе Южного Кавказа.
- посол Азербайджана
По его словам, Россия - один из ведущих торговых партнеров Азербайджана и основной рынок рынок для его товаров. В то же время Азербайджан стал для России страной, которая в ближайшее время соединит Санкт-Петербург с портами Ирана и Индии в Персидском заливе и в Индийском океане. Это важнейший стратегический, геополитический проект, протяженностью свыше 7 тысяч километров, который откроет новые перспективы для экономики, для культуры, для обмена товарами, услугами.
Что касается гуманитарной составляющей, то в России обучается около 8 тысяч азербайджанских студентов, а в Азербайджане в 320 школах 150 тысяч азербайджанцев изучают русский язык. В двух десятках вузов Азербайджана обучение также ведется на русском языке.
Все эти факты в совокупности являются важнейшим и мощным фундаментом для дальнейшего развития отношений, дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства между нашими братскими странами
- Рахман Мустафаев
Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:
8 ноября - особый день для каждого азербайджанца и, наверное, для каждого, кто верен долгу справедливости, чести и достоинства. 32 года мы верили и все-таки дождались этого светлого дня. Победа далась нелегко - многие молодые люди отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили в мире. Их имена останутся в нашей памяти и в памяти будущих поколений. День Победы дал многим импульс к тому, чтобы верить, надеяться и знать, что правда восторжествует и справедливость воцарится на земле. Желаю всему азербайджанскому народу процветания, успехов, благополучия, но, самое главное, чтобы каждый азербайджанец мог приехать и увидеть свой цветущий край - Карабах.
Академик РАН Мамед Алиев:
Это действительно светлый праздник. День Победы для Азербайджана - событие, которого мы ждали многие годы. Например, я дожил до 70 лет, из них 30 лет был угнетен осознанием поражения. Это испытывал весь азербайджанский народ. Сегодня я счастлив и поздравляю всех сограждан, вообще всех приличных людей. Как показало время, Азербайджан может не только воевать, но и строить.