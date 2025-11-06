Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией

Азербайджанский лидер выступил сегодня на военном параде в Баку. Он отметил поддержку, оказанную Азербайджану Турцией и Пакистаном, рассказал о патриотизме молодежи и восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на военном параде, который прошел сегодня в Баку в честь Дня Победы в Отечественной войне Азербайджана.

Прежде всего глава государства отметил поддержку братской Турции. Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов Второй Карабахской войны выказал поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и азербайджанской армии.

"Оказанная им политическая и моральная поддержка придавала нам силы, вдохновляла нас"

– Ильхам Алиев

Спустя год после окончания войны в городе Шуша была подписана Шушинская декларация, она вывела отношения двух стран на самый высокий уровень – уровень союзничества, отметил азербайджанский лидер. "Участие турецких военнослужащих в сегодняшнем военном параде – еще одно проявление нашего единства", - добавил он.

Также президент Азербайджана отметил поддержку и солидарность, которую оказали Азербайджану государство и народ Пакистана.

"Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг. Это проявление единства народов и армий трех стран – Азербайджана, Турции, Пакистана"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана напомнил, что в результате оккупантской политики, проводимой Арменией против Азербайджана в начале 1990-х годов, около 20% территории страны оказались оккупированы. Один миллион граждан Азербайджана стали беженцами. Также он напомнил о военных преступлениях, совершенных против азербайджанского народа, Ходжалинском геноциде, политике этнической чистки.

"Это не сломило нашу волю. Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией"

– Ильхам Алиев

Азербайджан приобрел экономическую независимость, сегодня страна экономически не зависит ни от кого, что придает Азербайджану большую политическую силу.

"Мы были страной, проводящей независимую политику, и эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе"

– Ильхам Алиев

Глава государства также отметил роль воспитания молодежи в восстановлении Азербайджаном территориальной целостности. Молодое поколение было воспитано в духе патриотизма, в духе любви к родине, сообщил он. Именно молодежь освободила исторические земли от оккупантов, проводя наступление под пулями в течение 44 дней, отметил в речи на параде президент Азербайджана.

"Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы"

– Ильхам Алиев

Азербайджан, успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, стал незаменимой страной для многих государств, для обширной географии. Но, несмотря на это, наряду со всеми этими факторами, приоритетным вопросом всегда оставалось строительство азербайджанской армии, заявил азербайджанский лидер.

После славной победы началось восстановление территорий. Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, реализуется программа "Великое возвращение", продолжил он.

"Строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, водохранилища, дома. На освобожденных землях уже живут, работают и учатся свыше 60 тысяч человек"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана еще раз поздравил народ с этими историческими достижениями и с пятилетием со Дня Победы в Карабахской войне.