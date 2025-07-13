ИИ повысил точность диагностики до 90% в Ингушетии

Участие искусственного интеллекта в работе врачей позволило увеличить точность диагностики снимков до уровня 90% в Ингушетии. Кроме того, ИИ теперь берет на себя рутинные задачи.

Задействование в работе врачей искусственного интеллекта помогло довести точность диагностики снимков до 90%, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, уже первые результаты внедрения ИИ не могут не впечатлять.

Так, отметил глава региона, одна из ИИ-систем, которая в данный момент проходит проверку в медицинских учреждениях Ингушетии, помогает анализировать снимки на 40% быстрее, точность диагностики при этом растет до 90%.

"А другая помогает врачам ставить предварительные диагнозы с точностью 85%"

– Калиматов

Глава региона уточнил, что при внедрении ИИ одно из самых приоритетных направлений – автоматизация рутинных задач. Работающий с использованием ИИ голосовой помощник позволяет заполнять документы на 30% быстрее, при этом колл-центры разгружаются на 40%, благодаря чему медики получили возможность больше времени работать именно с пациентами.

Калиматов обратил внимание на значение новой технологии для отдаленных районов, жителям которых бывает непросто попасть к узким специалистам.