Обвиняется искусственный интеллект: Турция vs Grok

Бум искусственного интеллекта (ИИ) и отсутствие законодательства, которое бы его регулировало, привели к первым проблемам. Анкара начала официальное расследование в отношении ИИ чат-бота Grok, который был разработан компанией Илона Маска xAI. Причина: неуместные и грубые ответы в отношении турецких лидеров, а также религии.

Турция стала первой страной, которая решилась выразить свое недовольство искусственным интеллектом в юридическом поле, однако причины для беспокойства не только у неё. Почему Турция против искусственного интеллекта, кто будет отвечать за разжигание ненависти в сети и как мир реагирует на бесконтрольный искусственный интеллект?

Что произошло?

9 июля турецкий суд заблокировал чат-бот Grok, работающий на искусственном интеллекте, созданном компанией Илона Маска xAI после того, как он сгенерировал пользователям ответы с оскорблениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также ответы, разжигающие ненависть, в том числе касающиеся политических вопросов и религии. Ранее турецкие власти начали расследование на основании того, что ответы нейросети Grok нарушают уголовное законодательство, защищающее национальных лидеров и общественные ценности.

Для всех один закон

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч поддержал расследование против Grok заявив, что использование искусственного интеллекта и нейросетей не освобождает никого от ответственности перед турецкими законами. В рамках уголовного кодекса Турецкой Республики преступление, совершенное с помощью ИИ, не перестаёт быть преступлением, а значит те, кто размещает противозаконный контент, должны отвечать перед законом. По словам Тунча, от ответственности не уйдут ни разработчики нейросети, ни поставщики контента, ни хостинги, его размещающие.

Кто будет наказан?

Так как нейросеть или искусственный интеллект не является реальной личностью, наказание за преступление, в данном случае за размещение оскорбительного контента понесут те, кто использует и управляет нейросетью. Для Турции это означает, что наказаны могут быть местные представители социальной сети X, в которой работает Grok, и сама компания xAI.

Кого еще обидел Grok?

Последнюю неделю компания-разработчик искусственного интеллекта Илона Маска, xAI критикуется не только Турцией. Польша заявила, что пожалуется Еврокомиссии на проблемы с американским чат-ботом, который позволил себе оскорбительные комментарии в адрес польских политиков, в том числе премьер-министра Дональда Туска. По словам вице-премьера Польши и министра цифровых технологий Кшиштова Гавковского, вражда, инициируемая алгоритмами, вышла на новый уровень, и потворствовать такому никак нельзя. Он также не исключил, что соцсеть X может быть заблокирована в Польше, если нейросети не будут соответствовать этическим правилам.

Помимо оскорблений в адрес лидеров ряда стран в последнее время Grok также позволяет себе нелицеприятные высказывания в отношении евреев, за что нейросеть обвиняют в антисемитизме.

Как реагируют Маск и xAI?

Компания xAI, разработавшая Grok, обещает всё исправить. Представители xAI видят оскорбительные посты нейросети и удаляют их, одновременно обучая модель предотвращать создание неуместного контента. Компания напоминает, что их ИИ чат-бот обучается поиску истины, и благодарит миллионы пользователей, которые сообщают о неприемлемом контенте.

В свою очередь Илон Маск, называющий себя поборником свободы слова, никак не комментирует расследование в Турции. Антисемитские комментарии Grok миллиардер объяснил тем, что компания xAI постаралась сделать нейросеть менее политкорректной, поэтому она стала подвержена ”манипуляциям”. Эта проблема, по словам Маска, уже решается.

Турецкий прецедент?

То, что Турция инициировала расследование против искусственного интеллекта, само по себе прецедент: такого еще не было, особенно учитывая тот факт, что, по большому счету, сфера искусственного интеллекта в целом никем не регулируется. Не исключено, что другие страны последуют примеру Турции и будут требовать от создателей нейросетей соблюдения местных законов и норм. Скорее всего, расследование в отношении Grok станет тревожным сигналом для разработчиков других нейросетей и искусственного интеллекта по всему миру.

Что будет дальше?

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр считает, что таких проблем, какие сегодня существуют с Grok, будет всё больше на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и отсутствия алгоритмов контроля за ним. После инцидентов с Турцией, Польшей и волны антисемитизма, стало очевидно, что проблему с ИИ решать нужно срочно. В настоящий момент ЕС, в частности, работает над соответствующим законодательством, как и Китай, и многие другие страны, в том числе Канада, Австралия, Южная Корея и Россия, однако, пока что как таковых универсальных решений никем предложено не было. Не исключено, что в случае если проблемы с генеративным ИИ в будущем не будут решены, многие страны могут последовать примеру Турции, инициируя разбирательства и блокируя нейросети, не отвечающие требованиям местных законодательств.