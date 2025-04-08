Грузия внедрит искусственный интеллект в развитие Срединного коридора

Компания "Грузинская железная дорога" планирует внедрить современные технологии в развитие Срединного коридора или Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), заявила представительница ГЖД Майа Чинчарашвили на панельной дискуссии "Цифровизация железнодорожного транспорта" в Баку.
"Мы планируем обеспечить полноценный обмен данными со странами Срединного коридора и железными дорогами соседних стран, унифицировать правовые аспекты использования электронной подписи, а также внедрить углубленный анализ данных на основе сенсорных технологий"
- Майа Чинчарашвили
Помимо этого, в планах Грузии - развитие клиентского сервиса и пассажирских услуг на базе искусственного интеллекта.
Чинчарашвили передала, что в этом направлении уже сделаны три важных шага.
"Это внедрение безбумажного документооборота, упрощение грузоперевозок по Среднему коридору и разработка планов на будущее"
- Майа Чинчарашвили
Напомним, что объем грузоперевозок по Срединного коридору в 2024 году вырос на 62% и достиг 4,5 млн т.