Вестник Кавказа

Грузия внедрит искусственный интеллект в развитие Срединного коридора

Грузия внедрит искусственный интеллект в развитие Срединного коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "ГЖД" планирует обеспечить полноценный обмен данными со странами ТМТМ и усовершенствовать маршрут при помощи искусственного интеллекта.

Компания "Грузинская железная дорога" планирует внедрить современные технологии в развитие Срединного коридора или Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), заявила представительница ГЖД Майа Чинчарашвили на панельной дискуссии "Цифровизация железнодорожного транспорта" в Баку.

"Мы планируем обеспечить полноценный обмен данными со странами Срединного коридора и железными дорогами соседних стран, унифицировать правовые аспекты использования электронной подписи, а также внедрить углубленный анализ данных на основе сенсорных технологий"

- Майа Чинчарашвили

Помимо этого, в планах Грузии - развитие клиентского сервиса и пассажирских услуг на базе искусственного интеллекта.

Чинчарашвили передала, что в этом направлении уже сделаны три важных шага.

"Это внедрение безбумажного документооборота, упрощение грузоперевозок по Среднему коридору и разработка планов на будущее"

- Майа Чинчарашвили

Напомним, что объем грузоперевозок по Срединного коридору в 2024 году вырос на 62% и достиг 4,5 млн т.

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