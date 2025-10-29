Вестник Кавказа

Ибрагимов из "Манчестер Юнайтед" будет выступать за Россию – СМИ

© Фото: соцсети Амира Ибрагимова
Амир Ибрагимов, выступающий за юношеский "Манчестер Юнайтед", принял решение представлять сборную России на международном уровне.

Талантливый 17-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов, родившийся в Дагестане, принял решение выступать за сборную России по футболу, передают спортивные СМИ. 

Нападающий вызывался в сборную Англии U16, однако решил представлять родную страну на взрослом уровне. 

Напомним, что в 2019 году игрок отправился в Англию, где примкнул к "Шеффилд Юнайтед". Позднее Ибрагимов перешел в "Манчестер Юнайтед". Российский футболист считается одним из главных талантов академии "красных дьяволов", этой весной он подписал свое первое профессиональное соглашение с английским грандом.

