"Хезболла" готовит ответ Израилю на убийство своего военачальника

Лидер "Хезболлы" сообщил о планах группировки ответить Израилю на убийство своего военачальника. Он отметил, что это был акт агрессии, на который они имеют право ответить.

Группировка "Хезболла" собирается ответить Израилю на убийство своего военачальника Хайсама Али Табтабаи. Об этом заввил ее лидер Наим Касем.

Он назвал убийство Табтабаи вопиющей агрессией и отвратительным преступлением.

Касем обратил внимание на то, что группировка имеет право ответить на это убийство. При этом он не сказал, в чем будет заключаться этот ответ, но сообщил, что они планируют определить время для этого.

Лидер "Хезболлы" подчеркнул, что поддерживаемая Ираном группировка соблюдает прекращение огня от ноября 2024 года, которое было направлено на прекращение боевых действий с Израилем.

По его словам, Табтабаи был на встрече с рядом своих помощников для подготовки к будущим действиям, когда по нему был нанесен удар.

Он стал самым высокопоставленным командиром "Хезболлы", который был ликвидирован Израилем за последний год.