Хакан Фидан встретился с главой МИД Катара

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с коллегой из Катара. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава дипломатии Турции Хакан Фидан провел встречу с главой МИД Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулом Рахманом Аль Тани, поведали в МИД Турции.

Сообщается, что центральной темой обсуждения глав дипведомств стал конфликт между Ираном и Израилем, закончившийся перемирием. Также стороны обсудили ситуацию в Газе.

Напомним, что Иран вчера атаковал ракетами военную базу США в Катаре. Официальный Тегеран заявил, что военная операция Ирана не представляет угрозы для "братского Катара".