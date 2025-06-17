Вестник Кавказа

Хакан Фидан встретился с главой МИД Катара

Хакан Фидан встретился с главой МИД Катара
© Фото: МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с коллегой из Катара. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава дипломатии Турции Хакан Фидан провел встречу с главой МИД Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулом Рахманом Аль Тани, поведали в МИД Турции.

Сообщается, что центральной темой обсуждения глав дипведомств стал конфликт между Ираном и Израилем, закончившийся перемирием. Также стороны обсудили ситуацию в Газе. 

Напомним, что Иран вчера атаковал ракетами военную базу США в Катаре. Официальный Тегеран заявил, что военная операция Ирана не представляет угрозы для "братского Катара".

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