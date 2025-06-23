Пезешкиан выразил сожаление об ударе Ирана по американской базе в Катаре

Иранский президент Пезешкиан сожалеет, что цель атаки Тегерана находилась на территории Катара. Об этом он сообщил шейху эмирата в телефонном разговоре.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил сожаление, что цель удара Ирана находилась на территории эмирата, сообщил глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Недавно состоялся телефонный разговор Его Высочества эмира с президентом Ирана. Президент Ирана выразил сожаление, что цель была в Катаре"

- Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Напомним, что накануне вечером Иран ударил по авиабазе США Аль-Удейд на территории Катара.

По сообщениям Минобороны эмирата, катарские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку. Погибших и пострадавших нет.