Гуманитарная политика Турции в Палестине отмечена премией ВОЗ

Эрдоган награжден премией ВОЗ за гуманитарную помощь сектору Газа и медицинскую эвакуацию жителей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил Европейскую премию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Были оценены усилия Турции в оказании гуманитарной поддержки находящимся на территории палестинского эксклава, а также масштабную работу по организации вывоза больных и раненых из сектора.

Церемония вручения прошла в рамках XI Медицинского съезда тюркского мира в Анкаре. Вручение осуществлял Европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

В своей речи Эрдоган выразил осуждение мировому сообществу, обвинив в молчаливом попустительстве разрушения инфраструктуры сектора Газа, в том числе и медицинской, обратив особое внимание на гибель мирных жителей. Турецкий лидер выразил надежду на преобразование мира в тот момент, когда люди смогут радоваться каждой спасенной и рожденной жизни.