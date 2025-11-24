Вестник Кавказа

Гуманитарная политика Турции в Палестине отмечена премией ВОЗ

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Эрдоган награжден премией ВОЗ за гуманитарную помощь сектору Газа и медицинскую эвакуацию жителей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил Европейскую премию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Были оценены усилия Турции в оказании гуманитарной поддержки находящимся на территории палестинского эксклава, а также масштабную работу по организации вывоза больных и раненых из сектора.

Церемония вручения прошла в рамках XI Медицинского съезда тюркского мира в Анкаре. Вручение осуществлял Европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

В своей речи Эрдоган выразил осуждение мировому сообществу, обвинив в молчаливом попустительстве разрушения инфраструктуры сектора Газа, в том числе и медицинской, обратив особое внимание на гибель мирных жителей. Турецкий лидер выразил надежду на преобразование мира в тот момент, когда люди смогут радоваться каждой спасенной и рожденной жизни.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.