Эрдоган пообещал предотвратить кризис в Сирии

Турция предпримет все необходимые меры для предотвращения кризиса в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что территориальная целостность САР имеет для Турции основополагающее значение.
Израильское правительство осознает, что каждый его шаг в регионе незаконен и провоцирует нестабильность.
"Судьбу Сирии будет решать сирийский народ. Турция – страна, которая лучше всех понимает, насколько высокой может быть цена даже самых незначительных потрясений и нестабильности в Сирии. Мы хотим мира, спокойствия и безопасности на каждом квадратном метре нашего региона, особенно в Сирии, Ираке и Ливане"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Кроме того, он предупредил, что Турция будет противодействовать любым угрозам своей национальной безопасности, исходящим с территории Сирии.