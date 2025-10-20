Эрдоган пообещал предотвратить кризис в Сирии

Президент Турции сообщил, что Турция прекрасно понимает, какой может быть цена даже небольших потрясений и нестабильности в Сирии. Он отметил, что Анкара хочет спокойствия и безопасности во всем регионе.

Турция предпримет все необходимые меры для предотвращения кризиса в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что территориальная целостность САР имеет для Турции основополагающее значение.

Израильское правительство осознает, что каждый его шаг в регионе незаконен и провоцирует нестабильность.

"Судьбу Сирии будет решать сирийский народ. Турция – страна, которая лучше всех понимает, насколько высокой может быть цена даже самых незначительных потрясений и нестабильности в Сирии. Мы хотим мира, спокойствия и безопасности на каждом квадратном метре нашего региона, особенно в Сирии, Ираке и Ливане"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Кроме того, он предупредил, что Турция будет противодействовать любым угрозам своей национальной безопасности, исходящим с территории Сирии.