Грузовикам вновь запретили передвигаться через Верхний Ларс

Из-за непогоды для грузовиков закрыли Военно-Грузинскую дорогу. Она будет открыта после особого распоряжения. Сейчас на границе России и Грузии своей очереди ждут свыше 2,2 тыс грузовиков.

Неблагоприятные погодные условия на территории Грузии закрыли для грузовиков Военно-Грузинскую дорогу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Как отметили в ведомстве проезд для большегрузов закрыт с 7 часов утра по московскому времени. Он откроется после выхода особого распоряжения.

Отмечается, что в настоящее время на российско-грузинской границе своей очереди ждут 2 254 большегруза.