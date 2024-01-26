Верхний Ларс сейчас: 2,4 тыс грузовиков застряли в пробке

На Военно-Грузинской дороге открыли въезд для всех транспортных средств. Сейчас на границе России и Грузии собралась пробка из более двух тысяч грузовых автомобилей.
Граница России и Грузии снова собирает пробки из большегрузов.
В данное время на въезд с российской стороны в очереди стоят более 2,4 тыс большегрузов.
Уточняется, что проезд сейчас могут осуществить все виды транспорта.
По данным портала ЦОДД Северная Осетия в пропускной зоне сейчас разместились 200 машин. Всего в очереди застряли 2430 большегруза.
Ранее проезд через КПП «Верхний Ларс» был закрыт для грузовых автомобилей из-за неблагоприятных погодных условий.