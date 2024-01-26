Верхний Ларс сейчас: 2,4 тыс грузовиков застряли в пробке

На Военно-Грузинской дороге открыли въезд для всех транспортных средств. Сейчас на границе России и Грузии собралась пробка из более двух тысяч грузовых автомобилей.

Граница России и Грузии снова собирает пробки из большегрузов.

В данное время на въезд с российской стороны в очереди стоят более 2,4 тыс большегрузов.

Уточняется, что проезд сейчас могут осуществить все виды транспорта.

По данным портала ЦОДД Северная Осетия в пропускной зоне сейчас разместились 200 машин. Всего в очереди застряли 2430 большегруза.

Ранее проезд через КПП «Верхний Ларс» был закрыт для грузовых автомобилей из-за неблагоприятных погодных условий.