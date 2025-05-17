Грузию обязали выплатить компенсацию протестующему у парламента гражданину

Гражданин Грузии, задержанный возле здания парламента в Тбилиси, должен будет получить компенсацию от властей республики в размере почти 2 тыс евро. Такое решение принял ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что руководству Грузии нужно выплатить 1,8 тыс евро гражданину страны Лексо Мачавариани, вышедшему на протест почти 5 лет назад.

Инцидент случился в центре Тбилиси в ноябре 2020 года. Мачавариани подошел к зданию парламента и выступил против ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, и комендантского часа. При этом в руках у него была охапка дров.

Сотрудники полиции отметили, что дрова можно использовать в качестве оружия и призвали убрать их. Лексо отказался подчиняться правоохранителям и сказал, что дрова ему нужны для обогрева. После этого протестующий был задержан. Позднее суд признал его виновным в неповиновении полицейским и обязал заплатить штраф в размере 1 тыс лари.

В свою очередь, ЕСПЧ признал арест демонстранта несоразмерным, обязав выплатить ему компенсацию.