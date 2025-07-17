Грузинские клубы стартовали во 2-м раунде квалификации Лиги Конференций

Четыре грузинских футбольных клуба провели на этой недели свои первые матчи во 2-м раунде квалификации Лиги Конференций. Ни одному из них не удалось одержать победу.

Футбольные клубы "Торпедо" Кутаиси, "Дила" Гори и "Спаэри" провели сегодня свои первые матчи в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26.

Кутаисское "Торпедо" встречалось на выезде с кипрской "Омонией". Мяч проходил в Никосии и завершился минимальной победой хозяев. Единственный мяч забил на 20-й минуте нападающий Стеван Йоветич.

"Дила" Гори играла в Латвии против столичной "Риги". Победу со счетом 2:1 одержала латышская команда. Голами в составе "Риги" отметились нападающий Режиналдо Рамирес (45+6) и полузащитник Яго Сикейра (66-я). "Дила" отыграла один мяч на 86-й минуте благодаря голу нападающего Део Бассинги.

Также уже завершилась встреча в Вене, где местная "Аустрия" встречалась с грузинским клубом "Спаэри" (2:0).

Голы в составе победителей забили полузащитник Манфред Фишер (8-я минута) и нападающий Доминик Фитц (90+1, с пенальти).

Еще один матч с участием клуба из Грузии состоялся накануне в Таллине. "Иберия 1999" уступила в эстонской столице "Левадия" со счетом 0:1. Голом отметился на 80-й минуте полузащитник Эрнест Эйджийри.

Напомним, ответные матчи состоятся 29-го и 31-го июля.