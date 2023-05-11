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Грузинские авиакомпании могут попасть под санкции США за возобновление полетов в Россию

Грузинские авиакомпании могут попасть под санкции США за возобновление полетов в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В США не исключают возможность санкций в отношении Грузии за восстановление полетов в Россию. Кремль отменил запрет на прямые перелеты в Грузию со следующего понедельника.

В США готовы будут рассмотреть возможность ограничительных мер в отношении Грузии, если руководство этой страны примет решение возобновить прямое авиасообщение с Россией, сообщил сегодня официальный представитель Госдепа.

По словам Веданта Пателя, компании, работающие в грузинских аэропортах, рискуют попасть под американские санкции, если начнут обслуживать воздушные судна РФ.

Ранее сегодня премьер Грузии сообщил, что страна сможет принимать рейсы российских авиакомпаний и борты из России, которые не находятся в санкционных списках ЕС.

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