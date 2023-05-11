Грузинские авиакомпании могут попасть под санкции США за возобновление полетов в Россию

Опубликовано: 22:58, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В США не исключают возможность санкций в отношении Грузии за восстановление полетов в Россию. Кремль отменил запрет на прямые перелеты в Грузию со следующего понедельника.

В США готовы будут рассмотреть возможность ограничительных мер в отношении Грузии, если руководство этой страны примет решение возобновить прямое авиасообщение с Россией, сообщил сегодня официальный представитель Госдепа.

По словам Веданта Пателя, компании, работающие в грузинских аэропортах, рискуют попасть под американские санкции, если начнут обслуживать воздушные судна РФ.

Ранее сегодня премьер Грузии сообщил, что страна сможет принимать рейсы российских авиакомпаний и борты из России, которые не находятся в санкционных списках ЕС.