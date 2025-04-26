"Грузинская мечта" внесла наибольший вклад в евроинтеграцию Грузии – Папуашвили

Наибольший вклад в развитие отношений Грузии и ЕС внесла правящая "Грузинская мечта". Об этом заявил спикер парламента Папуашвили в Будапеште.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла наибольший вклад в процесс вступления Грузии в ЕС в сравнении с усилиями предыдущих властей, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в ходе конференции спикеров парламентов стран-членов и партнеров ЕС в Будапеште.

"Грузия остается преданной своему курсу на вступление в ЕС. Я представляю власть, которая сделала больше всего для продвижения Грузии на этом пути. Вместе с тем, с позиции парламента, мы стали свидетелями непонятного обращения со стороны европейских институтов"

- Шалва Папуашвили

Он отметил тенденцию, при которой представители ЕС выстраивают диалог с парламентами, избранными демократическим путем, при помощи директив и навязывают обязательства без предоставления соответствующих прав.

С его слов, обязанности без права голоса, особенно в тех европейских структурах, где Грузия не представлена, не соответствуют принципу демократического плюрализма, лежащего в основе Евросоюза.

Глава грузинского парламента добавил, что демократия – это дискуссия, а не навязывание воли. Консенсус, в этом случае, обеспечивает принятие коллективных решений с уважением к интересам и вызовам всех государств-членов и партнеров.