"Грузинская мечта" обратится в МВД из-за языка ненависти в ее адрес

Правящая в Грузии партия хочет обратиться в МВД с жалобой, чтобы предотвратить пропаганду языка ненависти в адрес государственных институтов.

Правящая "Грузинская мечта" планирует обратиться в МВД Грузии с жалобой на дискредитацию государственных институтов и распространение террора, заявил один из лидеров партии Ираклий Кирцхалия.

"Мы начинаем судебный спор и для дальнейшего реагирования обратимся с жалобой в министерство внутренних дел, чтобы в будущем никто не смог пропагандировать в публичном пространстве деструктивный язык ненависти, основанный на крайнем оскорблении, направленный на дискредитацию государственных институтов и распространение террора"

- Ираклий Кирцхалия

Ранее "Грузинская мечта" подала жалобу в Комиссию по связи на оппозиционные телеканалы "ТВ Пирвели", "Формула" и ранее закрывшейся "Мтавари архи".

Поводом для этого послужило использование антиправительственных терминов – "нелегитимный парламент", "так называемый председатель парламента", "депутат олигарха" и другие.