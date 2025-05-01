"Грузинская мечта" пожаловалась на оппозиционные телеканалы

Комиссия по связям получила жалобу от правящей "Грузинской мечты" на оппозиционные каналы. Поводом послужило использование антиправительственных терминов.

Правящая партия "Грузинская мечта" подала жалобу в Комиссию по связи на оппозиционные телеканалы "ТВ Пирвели", "Формула" и ранее закрывшейся "Мтавари архи", сообщили сами СМИ.

Их обвиняют в нарушении отдельных правовых норм. В частности, поводом для обращения в комиссию стало использование ими терминов "нелегитимный парламент", "так называемый председатель парламента", "депутат олигарха", "городской суд режима", "нелегитимное правительство" и другое.

Комиссия по связям должна рассмотреть жалобу и определить, нарушили ли телеканалы закон.

Представители "Грузинской мечты" еще не комментировали это.

Напомним, что оппозиционный телеканал "Мтавари архи" отключил вещание 1 мая. Причиной выступили финансовые сложности. От СМИ остался только его цифровой департамент, который занимается обновлением социальных сетей и сайта телеканала.