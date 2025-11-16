Грузия завершила отбор на ЧМ-2026 поражением от Болгарии

Сборная Грузии по футболу играла сегодня в гостях против команды Болгарии. Судьбу встречи решил мяч, забитый в середине первого тайма.

В Софии только что закончилась встреча квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Болгарии и Грузии.

Хозяева вышли вперед на 10-й минуте благодаря точному удару нападающего Георги Русева. На 24-й минуте полузащитник Филип Крастев удвоил преимущество болгарской команды. На 88-й минуте защитник грузинской сборной Лука Лочошвили сократил отставание в счете, однако на большее гостям не хватило времени.

В параллельном матче сборная Испании сыграла дома вничью с командой Турции (2:2).

Турнирная таблица

Группу E отборочного турнира ЧМ-2026 выиграла Испания, набравшая 16 очков. На втором месте расположилась Турция, в активе которой 13 очков. Третью строчку заняла с 3 очками Болгария. Грузия, финишировавшая четвертой, набрала такое же количество очков, однако она уступила болгарам по дополнительным показателям.

Таким образом, на мировое первенство напрямую вышла сборная Испании. Команда Турции сыграет в стыковых матчах.