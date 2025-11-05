Квалификация ЧМ-2026: Азербайджан проиграл Франции

В Баку только что завершился матч квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Азербайджана и Франции. Победу со счетом 3:1 одержали французы.

Счет на 4-й минуте открыл нападающий азербайджанской команды Ренат Дадашов. На 17-й минуте нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета восстановил равновесие. На 30-й минуте полузащитник Магн Аклиуш вывел французов вперед, а на 45-й минуте гости увеличили свое преимущество до двух мячей благодаря автоголу голкипера азербайджанской сборной Шахруддина Магомедалиева.

В параллельной встрече Украина обыграла Исландию со счетом 2:0.

Турнирная таблица

Группу D отборочного турнира к ЧМ-2026 выиграла Франция, набравшая 16 очков. Второе место с 10 очками заняла Украина. Третьей финишировала Исландия, в активе которой 7 очков. Азербайджан с очком расположился на четвертой строчке.

На чемпионат мира из данного квартета напрямую вышла Франция. В стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве сыграет Украина.