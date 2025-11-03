Тренер "Челси": "Карабах" – прекрасная команда

Главный тренер клуба "Челси" Энцо Мареска высоко оценил уровень азербайджанского "Карабаха", с которым сегодня лондонский клуб сыграл вничью.

ФК "Карабах" – прекрасная команда, которая показывает хорошую игру, заявил главный тренер "Челси" Энцо Мареска по итогам матча 4-го тура Лиги чемпионов, окончившегося ничьей.

"Я и до матча говорил, что "Карабах" играет в хороший футбол. Прекрасная команда, которая делает хорошую работу"

– Энцо Мареска

Он подчеркнул, что в ходе игры агдамцы "хорошо прессинговали", так что вынудили "Челси" совершать ошибки. Тренер признал, что лондонский клуб пропустил глупые голы и что его игроки должны были проявить большую внимательность.

Мареска также поделился впечатлениями об атмосфере на стадионе в Баку, где прошла игра, и о местных болельщиках.

"Атмосфера была великолепной и болельщики болели здорово"

– Энцо Мареска