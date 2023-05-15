Опубликовано: 14:37, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В правящей партии "Грузинская мечта" еще раз заявили, что не будут вводить санкции в отношении России. Там же подчеркнули, что самолеты и авиакомпании, находящиеся под ограничениями, не будут действовать в Грузии.

Если бы Грузия не предоставила Росавиации документы по вопросам принятия самолетов из России и работе авиакомпаний, это означало бы введение антироссийских санкций, сообщил руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Для того, чтобы было ясно общественности: непредоставление технических документов означает введение санкций. Исходя из этого, это тоже не является тем вопросом, в связи с которым могут быть основания для спекуляций"

- Ираклий Кобахидзе

Он в очередной раз напомнил, что Грузия не собирается вводить санкции в отношении России. По его словам, данная позиция четкая и однозначная, грузинское руководство в связи с этим сделало понятное заявление.

"Было сказано, что подсанкционные борта не будут приняты, а неподсанкционированные борта будут приняты"

- Ираклий Кобахидзе