Если бы Грузия не предоставила Росавиации документы по вопросам принятия самолетов из России и работе авиакомпаний, это означало бы введение антироссийских санкций, сообщил руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Для того, чтобы было ясно общественности: непредоставление технических документов означает введение санкций. Исходя из этого, это тоже не является тем вопросом, в связи с которым могут быть основания для спекуляций"
- Ираклий Кобахидзе
Он в очередной раз напомнил, что Грузия не собирается вводить санкции в отношении России. По его словам, данная позиция четкая и однозначная, грузинское руководство в связи с этим сделало понятное заявление.
"Было сказано, что подсанкционные борта не будут приняты, а неподсанкционированные борта будут приняты"
- Ираклий Кобахидзе