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Грузия вновь дала понять, что не присоединится к антироссийским санкциям

Грузия вновь дала понять, что не присоединится к антироссийским санкциям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В правящей партии "Грузинская мечта" еще раз заявили, что не будут вводить санкции в отношении России. Там же подчеркнули, что самолеты и авиакомпании, находящиеся под ограничениями, не будут действовать в Грузии.

Если бы Грузия не предоставила Росавиации документы по вопросам принятия самолетов из России и работе авиакомпаний, это означало бы введение антироссийских санкций, сообщил руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Для того, чтобы было ясно общественности: непредоставление технических документов означает введение санкций. Исходя из этого, это тоже не является тем вопросом, в связи с которым могут быть основания для спекуляций"

- Ираклий Кобахидзе

Он в очередной раз напомнил, что Грузия не собирается вводить санкции в отношении России. По его словам, данная позиция четкая и однозначная, грузинское руководство в связи с этим сделало понятное заявление.

"Было сказано, что подсанкционные борта не будут приняты, а неподсанкционированные борта будут приняты"

- Ираклий Кобахидзе

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