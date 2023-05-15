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Грузия получила от российских компаний просьбы с разрешением выполнять авиарейсы

Грузия получила от российских компаний просьбы с разрешением выполнять авиарейсы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тбилиси сообщили о получении от российских авиакомпаний просьб с разрешением запустить рейсы в Грузию. Там напомнили, что страна будет принимать те самолеты, которые не находятся под санкциями.

Российские авиакомпании направили заявки на получение разрешения совершать полеты в Грузию, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации республики.

Там отметили, что ведомство изучает действующий статус российских авиакомпаний и самолетов после введенных ограничений против них, затем Тбилиси примет решение по каждой заявке.

"Грузия твердо придерживается позиции, что рейсы между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции", - пресс-служба агентства.

В агентстве заявили, что на сегодняшний день были получены заявления нескольких авиаперевозчиков РФ с просьбой приступить к полетам между странами. При этом ведомство не раскрыло названий компаний, которые попросили разрешить совершать рейсы.

В свою очередь агентство уже рассматривает примеры тех стран, которые имеют авиасообщение с Россией, но соблюдают санкции в отношении страны.

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