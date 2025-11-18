Грузия празднует ключевой национальный религиозный праздник - Гиоргоба

Грузия вновь празднует День святого Георгия: 23 ноября по новому стилю небесный заступник Грузии был колесован. В этот день по всей республике проходят праздничные службы в честь Георгия Победоносца.

Сегодня в Грузии второй раз за год празднуют Гиоргобу – День святого Георгия. Святой Георгий считается покровителем Грузии, поэтому Гиоргоба традиционно является главным национальным религиозным праздником. В связи с важностью для грузин фигуры святого Георгия Гиоргоба имеет статус государственного праздника, и когда она выпадает на рабочие дни, они объявляются выходными.

Гиоргоба празднуется дважды в год – 6 мая и 23 ноября, обе даты связаны с казнями святого Георгия: в ноябрьскую дату он был колесован, а в майскую обезглавлен.

Во всех грузинских православных церквях сегодня проходят торжественные службы в память о святом покровителе Грузии.

В честь праздника президент Михаил Кавелашвили объявил о помиловании 49 граждан, включая 34 заключенных, которые уже сегодня выйдут на свободу.

Отметим, что почитать святого Георгия в Грузии начали еще в самом начале принятия страной христианства. По легенде, праздник был введен в обычай грузинской жизни святой просветительницей Нино, по некоторым источникам, двоюродной сестрой святого Георгия.

Уже в 335 году в Грузии была открыта первая церковь святого Георгия, ее построили над могилой просветительницы Нино. Уже в IX веке георгиевские церкви и часовни были возведены по всей Грузии.

В Грузии святой Георгий покровительствует не только воинам, но и землепашцам, пастухам и странникам. Его имя – одно из наиболее популярных в республике. В том числе именем Георгия традиционно называли грузинских царей.

В современной Грузии святой Георгий в образе Георгия Победоносца, поражающего нечистого змея, изображен на государственном гербе.