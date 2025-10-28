Осетины отмечают национальный праздник Джеоргуыба

Каждый год с третьего воскресенья ноября в течение недели в Северной Осетии отмечается национальный праздник Джеоргуыба в честь святого Георгия (Уастырджи), самого почитаемого божества осетинского пантеона.

В Северной Осетии начался национальный праздник Джеоргуыба, отмечаемый в честь самого почитаемого божества. В течение недели в каждом доме будут звучать молитвы о благополучии родной земли и о здоровье близких

"В эти праздничные дни особенно ощущается духовная близость и единство всего народа Осетии. Мы с чистым сердцем обращаемся к Уастырджи, просим у него здоровья и благополучия для своих близких и родных, мира и процветания для нашей республики и всей огромной страны"

- глава Северной Осетии Сергей Меняйло

В дни праздника в каждом доме будут звучать молитвы о благополучии родной земли и о здоровье близких, о покровительстве Всевышнего во всех добрых начинаниях.

Праздник отмечается в Северной и Южной Осетии, а также в домах осетин, проживающих в разных уголках мира.

Первый лень праздник принято отмечать в кругу семьи. На праздничном столе в первый день праздника по традиции должны обязательно присутствовать три пирога и три ребра.

Каждая семья возносит молитву Богу, а всю оставшуюся неделю соседи и близкие приглашают друг друга и празднуют его вместе.

В Осетии перед долгой поездкой или же в трудную минуту всегда обращаются с молитвой к Уастырджи, чтобы заручиться его поддержкой.

У въезда в Алагирское ущелье Северной Осетии на Транскавказской магистрали даже есть памятник Уастырджи, который возвели в 1995 году по проекту скульптора Николая Ходова в дар республике: он изображает могучего богатыря с густой бородой и широкими плечами в традиционном одеянии, стремительно появляющегося верхом на коне прямо из скалы.