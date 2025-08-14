Грузия надеется на завершение переговоров президентов РФ и США миром

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе надеется, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершатся миром. Встреча лидеров пройдет сегодня на Аляске.
"Для нас главное, чтобы в нашем регионе установился мир. Нарушение мира принесло очень тяжелые последствия нашему региону, особенно европейскому континенту. Это политические и экономические проблемы"
- Ираклий Кобахидзе
Напомним, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет сегодня в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. По прогнозам Кремля, он продлится 6-7 часов. Белый дом уточнил, что переговоры пройдут в формате "три на три".