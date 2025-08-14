Вестник Кавказа

Грузия надеется на завершение переговоров президентов РФ и США миром

© Фото: официальные соцсети Ираклия Кобахидзе
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе надеется, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершатся миром. Встреча лидеров пройдет сегодня на Аляске.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершатся установлением мира.

"Для нас главное, чтобы в нашем регионе установился мир. Нарушение мира принесло очень тяжелые последствия нашему региону, особенно европейскому континенту. Это политические и экономические проблемы"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет сегодня в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. По прогнозам Кремля, он продлится 6-7 часов. Белый дом уточнил, что переговоры пройдут в формате "три на три".

