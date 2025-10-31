Грузия на три года отложила переход с очного на онлайн-обучение в своих вузах

Грузия отложила планируемое онлайн-обучение по отдельным специальностям в государственных вузах с нового 2026 до 2028 года, поскольку переход на новую форму образования потребовал значительно большего времени.

Министерство образования Грузии, которое должно было к 1 января 2026 года подготовить концепцию и стандарты для обучения онлайн по ряду специальностей в государственных вузах страны, попросило отсрочку для нововведения до 2028 года, такие поправки в закон "О высшем образовании" поступили в парламент Грузии.

Министерство образования страны при подготовке необходимой для этого документации неожиданно столкнулось с цейтнотом: новшество будет задействовано только с 1 января 2028 года, передает Sputnik Грузия.

До 2027/2028 учебного года продлена и нынешняя схема финансирования студентов, и размеры получаемых ими грантов, сообщили в парламенте.

Напомним, сейчас в Грузии насчитывается 19 государственных и 45 частных вузов, обучение в них ведется очно.