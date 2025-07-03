Вестник Кавказа

Грузия и Узбекистан обсудили растущие связи

Грузия и Узбекистан обсудили растущие связи
© Фото: официальные соцсети Шалвы Папуашвили
В Тбилиси прошла встреча спикера парламента Грузии и главы МИД Узбекистана. Они обсудили растущие связи и важность сотрудничества в рамках Срединного коридора.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Тбилиси. Подробностями беседы поделился грузинский политик.

По его словам, они обсудили растущие связи между Грузией и Узбекистаном, в том числе на парламентском уровне.

Одной из центральных тем разговора также стало сотрудничество в транспортной сфере для реализации потенциала Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута или ТМТМ) и улучшения связей со странами Центральной Азии.

"Выразили готовность укреплять связи между людьми посредством культурного и образовательного обмена"

- Шалва Папуашвили

Напомним, что делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел пробудет в Грузии два дня.

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