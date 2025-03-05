Глава МИД Узбекистана прибыл в Грузию

Глава МИД Узбекистана Саидов с делегацией прибыл в Грузию с официальным визитом. Запланированы встречи с руководством страны и главами организаций.
Делегация Узбекистана, возглавляемая руководителем МИД Бахтиером Саидовым, прибыла с двухдневным официальным визитом в Грузию, рассказали в пресс-службе узбекистанского внешнеполитического ведомства.
"В программе визита – встречи со спикером парламента, главой МИД и руководителями ряда организаций"
- МИД Узбекистана
Напомним, что в мае грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе посетила Узбекистан.
Тогда он заявил о важности сотрудничества Тбилиси и Ташкента, особенно в рамках развития Срединного коридора.