Вестник Кавказа

Глава МИД Узбекистана прибыл в Грузию

Глава МИД Узбекистана прибыл в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Узбекистана Саидов с делегацией прибыл в Грузию с официальным визитом. Запланированы встречи с руководством страны и главами организаций.

Делегация Узбекистана, возглавляемая руководителем МИД Бахтиером Саидовым, прибыла с двухдневным официальным визитом в Грузию, рассказали в пресс-службе узбекистанского внешнеполитического ведомства.

"В программе визита – встречи со спикером парламента, главой МИД и руководителями ряда организаций"

- МИД Узбекистана

Напомним, что в мае грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе посетила Узбекистан.

Тогда он заявил о важности сотрудничества Тбилиси и Ташкента, особенно в рамках развития Срединного коридора.

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