Вестник Кавказа

Грузия и Турция укрепят морское сотрудничество

Грузия и Турция укрепят морское сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр экономики Грузии встретилась с турецким министром транспорта для обсуждения грузино-турецкого сотрудничества в черноморском секторе.

Тбилиси и Анкара обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития Черного моря в ходе встречи главы министерства экономики Грузии Мариам Квривишвили и главы министерства транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

Стороны обсудили партнерство в гидрографических исследованиях, совместные проекты в энергетической сфере и цифровизацию морского сектора, а также развитие морского транспортного сообщения между Грузией и Турцией.

Отдельное внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности и поддержанию стабильности в регионе Черного моря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
500 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.