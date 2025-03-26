Грузия и Турция укрепят морское сотрудничество

Министр экономики Грузии встретилась с турецким министром транспорта для обсуждения грузино-турецкого сотрудничества в черноморском секторе.

Тбилиси и Анкара обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития Черного моря в ходе встречи главы министерства экономики Грузии Мариам Квривишвили и главы министерства транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

Стороны обсудили партнерство в гидрографических исследованиях, совместные проекты в энергетической сфере и цифровизацию морского сектора, а также развитие морского транспортного сообщения между Грузией и Турцией.

Отдельное внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности и поддержанию стабильности в регионе Черного моря.