Грузия и ЕС: проевропейские организации устроят шествие в Тбилиси

Сторонники проевропейского курса призывают жителей Грузии завтра примкнуть к шествию за евроинтеграцию. Оно пройдет по проспекту Руставели в Тбилиси.

Шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в ЕС устраивается завтра в Тбилиси. Его организатором стало объединение НПО под названием "Твой голос Европе".

"Единство грузинского народа имело и имеет решающее значение на пути в Евросоюз. Поэтому, как и прежде, мы должны еще раз продемонстрировать Европейскому Союзу наше единство и сделать так, чтобы наш голос был услышан"

– организаторы

Они призвали прийти на акцию всех, кто хочет, чтобы Грузия стала частью Европы.

Место сбора – площадь Республики в центре города. Далее участники шествия пройдут по проспекту Руставели с флагами Грузии и ЕС.