Вестник Кавказа

Группу заблудившихся туристов спасли на Кубани

Группу заблудившихся туристов спасли на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько туристов оказались заблокированы в горах в Краснодарском крае, один из них вдобавок был травмирован. Спасатели МЧС пришли к ним на помощь.

Группу туристов, которые оказались без помощи в районе, откуда выбраться самостоятельно было невозможно, спасли сотрудники МЧС в Краснодарском крае, рассказали в ГКУ "Кубань-спас".

Группа отдыхающих из трех мужчин и трех женщин прибыли из краевой столицы Краснодара в станицу в Мостовском районе. Местный житель доставил их на автомобиле в горы, для чего ему нужно было переправиться через реку Гурмай, и возвратился в станицу. Однако забрать туристов он уже не смог, так как горная река привела в негодность его машину.

При этом у отдыхающих не было связи, они были абсолютны не готовы к самостоятельному походу. Кроме того, в этой местности они были впервые.

К людям на помощь выехали спасатели Псебайского отряда.

"Путь к пострадавшим был крайне непростым: уровень воды в реке поднялся, и дорогу сильно размыло после дождя"

– Кубань-Спас

Применив лебедку, толкая машину собственными силами спасатели все же добрались до отдыхающих, один из которых был травмирован, и доставили их в безопасное место.

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