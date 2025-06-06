Вестник Кавказа

Групповое нападение на полицейских расследуют в Гори

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов Грузии занимаются расследованием группового нападения на полицейских. Оно случилось во вторник в Горийском районе республики.

В центральной части Грузии накануне было совершено групповое нападение на полицейских. Об этом сообщает 16 июля в МВД страны.

Установлено, что во вторник в селе Хелтубани Горийского района сотрудники полиции остановили машину, чтобы проверить документы. За рулем транспортного средства, как стали известно в дальнейшем, находился 16-летний молодой человек без водительского удостоверения.

Подросток решил оказать сопротивление правоохранителям. Ему на помощь пришел отец и другие лица, сопровождавшие их. Все вместе они избили полицейских, используя при этом холодное оружие.

В результате инцидента ножевые ранения получили трое правоохранителей, их отвезли в медучреждение.

Пятерых нападавших, в том числе подростка и его отца, задержали. Их обвиняют в групповой атаке на полицейских при исполнении.

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