Группа альпинистов зависла на скалах в КЧР

Несколько альпинистов столкнулись с трудностями в горах Карачаево-Черкесии. Спасатели уже выдвинулись им на помощь.
Спасатели выдвинулись к группе альпинистов, попавшей в сложную ситуацию на перевале Кожухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), рассказали в региональном МЧС.
"Участники незарегистрированной туристической группы зависли на скалах и не могут самостоятельно спуститься"
- МЧС Карачаево-Черкесии
Участниками спасательной операции стали специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда российского чрезвычайного ведомства.
О том, сколько туристов в группе и откуда они приехали в КРЧ, не сообщается.