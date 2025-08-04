Вестник Кавказа

Группа альпинистов зависла на скалах в КЧР

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько альпинистов столкнулись с трудностями в горах Карачаево-Черкесии. Спасатели уже выдвинулись им на помощь.

Спасатели выдвинулись к группе альпинистов, попавшей в сложную ситуацию на перевале Кожухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), рассказали в региональном МЧС.

"Участники незарегистрированной туристической группы зависли на скалах и не могут самостоятельно спуститься"

- МЧС Карачаево-Черкесии

Участниками спасательной операции стали специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда российского чрезвычайного ведомства.

О том, сколько туристов в группе и откуда они приехали в КРЧ, не сообщается.

