Грозный примет первый Всероссийский фестиваль дронов

Уже в ближайшие выходные, субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, в столице Чечни городе Грозном пройдет первый Всероссийский фестиваль гонок беспилотных летательных аппаратов, в которых примут участие 20 команд со всей страны.

Столица Чечни Грозный в предстоящие выходные примет первый Всероссийский фестиваль гонок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Федерации гонок дронов России.

Гонки пройдут в закрытых помещениях – операторы крупных БПЛА будут соревноваться в Крытом футбольном манеже, а пилоты мини-квадрокоптеров - в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени М.Миллионщикова, передает "АиФ-Ставрополье".

В открытии соревнований примут участие замминистра спорта России Одес Байсултанов, глав министры спорта и молодежи Чечни, их коллеги из регионов СКФО и ЮФО, а соревноваться будут операторы БПЛА в шести дисциплинах: гонки дронов класс 75, класс 200 и класс 330, все соревнования пройдут в личном и командном зачетах.

Задача непростая – 20 командам из всей России предстоит преодолеть по 50 кругов на специальной трассе, а в индивидуальных соревнованиях пилоты должны быстрее других пройти круг на гоночном треке, победители получат медали, кубки и дипломы.

Интересная программа ждет и гостей фестиваля – они смогут полетать в виртуальном пространстве технического симулятора, научиться управлять квадрокоптером и сыграть в дрон-баскетбол.

Это – не единственные всероссийские соревнования в новой дисциплине: всего их будет 10 этапов, во время которых участники и их команды будут набирать баллы, чтобы пройти в финал Кубка и чемпионата России. Призовой фонд ЧР составит 5 млн рублей.