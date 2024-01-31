Вестник Кавказа

Беспилотники начнут выпускать в Кабардино-Балкарии

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На одном из старейших предприятий в КБР будут выпускаться беспилотные летательные аппараты. Цель реализации проекта – расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также внедрить передовые технологии в сфере авиации

На кабардино-балкарском предприятии "Телемеханика", специализирующемся на производстве радиоэлектроники, готовятся к запуску нового проекта – производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это решение открывает перед предприятием новые перспективы в сфере авиационных технологий и выдвигает на рынок инновационные решения в области беспилотных систем.

«ПАО «Телемеханика» возобновило производство электронных модулей приборов учета электрической энергии – интеллектуальных счетчиков. В 2023 году 68,7% акций общества приобретено АО «НПП «Радий», которое начало работу по разработке стратегии развития предприятия, в том числе организации на мощностях предприятия производства БПЛА»

 – министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарии Шамиль Ахубеков.

По его словам, цель реализации проекта – расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также внедрить передовые технологии в сфере авиации. Этот шаг позволит предприятию укрепить свои позиции на рынке и выйти на новый уровень конкурентоспособности.

Отметим, что беспилотные летательные аппараты становятся все более популярными в различных отраслях, благодаря своей универсальности и эффективности. Они могут использоваться для мониторинга, картографирования, доставки грузов, аэрофотосъемки, а также в военных и спасательных операциях.

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