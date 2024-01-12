В Ингушетии за состоянием лесов будут следить с помощью беспилотников

Беспилотники помогут лесникам в Ингушетии. Решение об этом приняли местные власти.

Состояние лесов в Ингушетии будут отслеживать с помощью беспилотников (БПЛА). Также дроны помогут лесникам бороться с браконьерами и серыми лесорубами.

Кроме то, благодаря беспилотникам можно будет мониторить состояние лесов на предмет пожара.

«Ингушетия же, как участник нацпроекта, будет использовать беспилотные летательные аппараты для обеспечения безопасности лесов от пожаров и выполнения различных задач, связанных с лесным хозяйством. Техника, которая к нам поступит уже летом в рамках нового нацпроекта, позволит региональному Министерству природных ресурсов координировать работу по ликвидации лесных пожаров»

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Далее чиновник выразил уверенность, что нововведения позволить значимо улучшить уровень качества отслеживания состояния лесов в республике и оперативно ликвидировать угрозы их целостности.