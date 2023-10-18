Школьники Северной Осетии научатся управлять беспилотниками

В Северной Осетии в школах начнут обучать управлению беспилотниками. Получить новую специализацию смогут не только школьники, но и учителя.

В ряде школ Северной Осетии начнут обучать мастерству обращения с беспилотными летательными аппаратами.

«Оснащение классов и центра планируется завершить к 1 июля 2024 года, после чего начнется непосредственное обучение школьников»

– Минобрнауки Северной Осетии

Отмечается, что образовательным центром по данной специальности станет местный аграрный колледж. В ведомстве отметили, что обучаться управлению беспилотниками будут как школьники, так и преподаватели.

Ранее президент России заявил, что беспилотники отечественного производства крайне востребованы. Российский лидер отметил спрос как на беспилотники-разведчики, так и на ударные аппараты.