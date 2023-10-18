Азербайджан будет производить гражданские беспилотники

В Азербайджане планируется запустить производство гражданских беспилотных аппаратов. Создание такого проекта обсуждалось сегодня на встрече комитета Милли Меджлиса.
В Азербайджанской Республике могут начать производить гражданские беспилотные летательные аппараты. Об этом представители власти заявили на сегодняшней встрече комитета Милли Меджлиса.
Азербайджанское правительство планирует запустить производство БПЛА в рамках проекта закона "Об авиации".
Предусматривается, что в ходе разработки нового законопроекта будет прописан регламент использования летательных аппаратов и их технические характеристики.
Кроме запуска производства беспилотников на заседании обсуждались вопросы экономической политики, развития предпринимательства и промышленности республики.