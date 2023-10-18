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Азербайджан будет производить гражданские беспилотники

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане планируется запустить производство гражданских беспилотных аппаратов. Создание такого проекта обсуждалось сегодня на встрече комитета Милли Меджлиса.

В Азербайджанской Республике могут начать производить гражданские беспилотные летательные аппараты. Об этом представители власти заявили на сегодняшней встрече комитета Милли Меджлиса.

Азербайджанское правительство планирует запустить производство БПЛА в рамках проекта закона "Об авиации".

Предусматривается, что в ходе разработки нового законопроекта будет прописан регламент использования летательных аппаратов и их технические характеристики.

Кроме запуска производства беспилотников на заседании обсуждались вопросы экономической политики, развития предпринимательства и промышленности республики.

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