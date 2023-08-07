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Азербайджан перехватил БПЛА из Армении

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские военнослужащие ликвидировали армянский БПЛА. Пострадавших нет.

Минобороны Азербайджана проинформировало о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС Армении.

"Квадрокоптер DJI Mavic 3 Вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии. Аппарат был перехвачен и посажен с помощью специальных технических средств"

- пресс-служба Минобороны Азербайджана

Ведомство уточняет, что аппарат был запущен на Зодском направлении с территории Басаркечарского района для наблюдения за позициями азербайджанских войск.

Ранее аналогичный прецедент имел место быть на армяно-азербайджанской границе 1 августа.

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