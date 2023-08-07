Азербайджан перехватил БПЛА из Армении

Азербайджанские военнослужащие ликвидировали армянский БПЛА. Пострадавших нет.
Минобороны Азербайджана проинформировало о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС Армении.
"Квадрокоптер DJI Mavic 3 Вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии. Аппарат был перехвачен и посажен с помощью специальных технических средств"
- пресс-служба Минобороны Азербайджана
Ведомство уточняет, что аппарат был запущен на Зодском направлении с территории Басаркечарского района для наблюдения за позициями азербайджанских войск.
Ранее аналогичный прецедент имел место быть на армяно-азербайджанской границе 1 августа.