Грозный и Севастополь вошли в пятерку лучших российских городов-миллионников

Лучшими российскими городами-миллионниками по качеству жизни эксперты, помимо двух столиц, признали Грозный, Тюмень и Севастополь.

Где на Руси жить хорошо, установили специалисты финансового университета при правительстве России – они составили рейтинг городов с населением более одного миллиона жителей по качеству жизни по итогам второго квартала 2023 года.

Отбирались города-претенденты по ряду параметров, в числе которых оценивались уровень материального благополучия, доступность недвижимости, культурных ценностей и образования, качество медицины, состояние экологии, а также возможности для развития социальных и экономических инноваций.

Конечно, лидером рейтинга стала Москва, но вот второе место неожиданно занял Грозный. На третьем месте Санкт-Петербург, а вот четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Тюмень и Севастополь.

Попали в рейтинг и другие города Северного Кавказа: так, высокий уровень медицины отметили в Махачкале и Сочи, отношения между горожанами и экологию признали безупречными в Грозном, Махачкале и Владикавказе. Дорожное хозяйство по достоинству оценили жители Ставрополя и Махачкалы, а лидерами в ведении бизнеса признали Грозный и Владикавказ.