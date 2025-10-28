Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

Глава МАГАТЭ нацелился на пост генсека ООН. По словам Гросси, организации требуются перемены.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует баллотироваться на пост генсека ООН. По словам Гросси, его претензии на этот пост обосновываются результатами работами во главе Международного агентства по атомной энергии.

"Моя работа в качестве главы МАГАТЭ говорит больше, чем слова и обещания"

– Рафаэль Гросси

По словам Гросси, ООН требуется реформирование в соответствии с актуальными вызовами времени. Организация в настоящий момент находится в кризисе, подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что электоральная процедура пока не стартовала.