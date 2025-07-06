Григорян: Армении необходимы женщины-военные

Армения рассматривает привлечение женщин в военный сектор как ключевую необходимость в рамках вопросов национальной безопасности, объявил секретарь Совбеза.

Пополнение рядов ВС Армении женщинами названо ключевым приоритетом. Женщины, как заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, являются важнейшим стратегическим ресурсом, так как именно они придают госструктуре большей эффективности.

Во время выступления на конференции, организованной органом по вопросам гендерного равенства "ООН-Женщины", Офисом Защитника прав человека Армении, а также Офисом связи НАТО в Грузии, Григорян подчеркнул, что государство намерено расширить присутствие женщин в вооруженных силах посредством программы стимулов и улучшения условий прохождения службы.

"Исследования показывают, что пропорциональное привлечение мужчин и женщин в ВС делает более эффективной эту структуру и она более успешно решает сложные проблемы"

– Армен Григорян

Уже введенной инициативой являются выплаты в размере €2,5 тыс, которые могут получить женщины в возрасте от 18 до 27 лет после прохождения шестимесячной обязательной военной службы на добровольной основе.

Отметим, что порядок добровольно-обязательного формата в Армении предполагает наличие права отказа от воинской службы до дня призыва, по прошествию которого прохождение получает статус обязательного.

Григорян отметил, несмотря на существенный рост числа женщин в логистике и военной разведке, все еще присутствует гендерный дисбаланс в сферах обороны и безопасности. Армения нацелена на серьезное увеличение доли женщин на руководящих постах военного сектора. Так, после прохождения шестимесячной службы, женщины получат возможность подписать пятилетний контракт в рамках программы "Защитник Родины".